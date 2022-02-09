香港隊　莊恩安達臣大爆北韓足球秘聞

昨天《我撐港超聯》專訪，為讀者帶來港隊新任主帥莊恩安達臣與高普的故事。今集將進一步探究這名挪威教頭，於2016年成為北韓領隊的因由和經歷，他更藉此大爆神秘國度的足球秘密，以及一談他對組建香港隊陣容的構思。

圖：林卓臻、李浚湣／文：黃雋謙

安達臣於2016年接過北韓帥印，成為該國自1993年後首位外籍教頭，他的決定可謂震撼世界球壇。他憶述當時正值執教奧地利薩爾斯堡的季中，球會高層突然知會他球隊陷入財困，需要「瘦身」。正當頓時失業的安達臣駕車回家途中，突然收到來自慕尼黑的電話，「一間公司問我有沒有興趣到亞洲工作，我當時剛失業，便答他Why not？但我不知道去哪裏，他說是Korea，我猶豫一會再問：『North or South？』他再回覆：『是North！』」

聘外國教練是「Big Boss主意」

安達臣笑道當時有感驚訝，因為對北韓這個神秘國度完全「零概念」，但在與家人討論過後，還是決定應徵。他透露在慕尼黑跟一位與北韓有生意來往的人會面後，得悉北韓傾向尋找熟悉德國足球的教練，而他是5位候選人之一，「面試官跟我說北韓足球正經歷一段低潮，故此希望找一位外國教練尋求突破，我想是那位『Big Boss』的主意吧！」經過多重面試和「審查」後，安達臣於2016年獲正式聘用，以外國人身份接掌北韓國家隊帥印。

回想抵步一刻，安達臣似乎心有餘悸，「我經北京轉機往平壤，老實說有點緊張，因為我知道自己即將要到另一個國度；去一個由一位與眾不同的領袖掌管的國家，他並非普通人，我知道的」。但當他落地真實工作時，發現自己只需專注在足球場上發生的事，尤其是當局事前已為他準備一切需要的資源和設備，包括場地、工作人員、軍醫等，令他能全心全意聚焦在教練的工作上，「我跟親友說，我去當地不是搞政治，只是當足球教練，對其他東西沒有興趣」。

男女子隊同於訓練基地集宿

安達臣還向讀者披露一些「機密」，他表示北韓在平壤城外設有一個訓練基地，內裏有數個人造及真草球場，而不論男女子的成人隊員都集宿於當地。在他甫上任的兩個月，他就在基地內不停觀看球員訓練和友賽，並按吩咐挑選一隊23人的陣容。「他們每天都有上、下午兩課訓練，周六亦有一課，然後周日就回到所屬球隊出戰聯賽，訓練強度甚至高於一支職業球隊」，但安達臣補充，雖然訓練要求嚴苛，球員的能力卻難以保證，「當我初來甫到，球隊幾乎無戰術性可言，因此我首項任務便是戰術指導、制定策略，嘗試為他們提供一套踢足球的方法」。漸漸地，北韓在安達臣麾下創造出不俗成績，更曾於「亞洲盃」和「東亞盃」外圍賽中兩度淘汰香港隊，他亦很滿意自己的執教表現。

自2019年離開韓職仁川聯後，安達臣待業了逾兩年。他解釋當初是為了趁新冠病毒全球大流行期間好好休整一段時間，直至去年暑期歐洲疫情緩和後，便得悉香港隊正聘請主帥的消息。「我亦有與亞洲一些球隊有過接觸，最終未有成事，但經過與香港足總進行過視像會議後，我發覺互此都是朝着同一方向」。他特別強調，自己十分喜歡東亞人的處事精神，因此對執教這地區的球隊有興趣，「東亞人的態度很好，與歐洲球員高傲的性格不同，你們通常會認為自己只是十分普通，所以一定要透過學習和練習提升，這是我想執教香港的原因」。

暢談港隊新計劃 以外流球員為軸心

問到香港隊，安達臣未有重提他在傳媒見面會中，指希望港隊大踢進攻足球的豪言壯語，而是實質一談他對組建港隊陣容的初步構思。他稱，早前曾與在內地效力的球員會面，對他們留下深刻印象，因此他希望構建一支以外流球員為軸心的球隊：「他們在高水平聯賽效力，取得另一個層次的經驗，對香港隊來說十分重要。」

惟礙於出入境隔離政策，這些外流球員或許難以歸隊，安達臣寄望今年稍後有關限制能夠放寬，讓他們能回港效命。他亦提到，自己是一位喜歡起用年輕球員的教練，會與技術總監安頓緊密合作，徵詢他青訓的意見。安達臣形容本地年輕球員「體格和戰術理解力有成長空間」，但不排除將來會徵召有能力的小將做「大港腳」。

贊同足總2034目標

提到目標，安達臣坦言足總未有為他定立進身「亞洲盃」決賽周等「硬指標」，但作為掌舵手，總希望達成一點成就，「所有人都知道香港隊的實力並非很強，但我們有具備能力的球員，會竭盡所能一起完成目標」。他又謂，知悉足總有劍指入圍2034年世界盃決賽周的願景，他贊同足總所定立的長遠目標，亦認為足總正朝着正確方向前進。

奈何，受制於嚴謹的社交距離措施，港隊原定於1月尾召開的集訓營亦因「封場令」而泡湯，然而港隊將於6月出戰「亞洲盃」外圍賽。安達臣不諱言對現況有感艱難，但提醒球圈要有耐性，「這裏對疫症是非常嚴謹和重視，所以活動必須暫停，我們一定要接受這一點，但會盡力在有限的空間做到最好」，唯有對未來抱有期望，希望疫情能盡快完結，使足球能重回正常。