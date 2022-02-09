賓福特防線穿窿　曼城搶Ｗ大有斬獲

英超「一哥」曼城相隔近3星期後，再次喺聯賽出擊向冠軍衝刺，周四凌晨主場迎戰賓福特，一眾球星養精蓄銳，準備「大」開殺戒。曼城為鞏固榜首優勢，主場出擊勢必火力全開，為往後連場硬仗造勢，遇正作客演出極差兼防線穿窿嘅賓福特，好大機會出現大手交易，3.5球入球大值得捧場。（Now 621周四凌晨3時45分直播）

曼城依家領先次席、但踢少1場嘅利物浦9分，「藍月亮」現有人腳已經屬「超班」，因此喺冬季轉會窗冇大動作，以不變應萬變。歇冬期間曼城秘密練兵，成效似乎相當唔錯，上仗英足盃對英冠榜首富咸，輕鬆大勝4比1，可見球員狀態完全冇受休戰影響，踢完非國盃歸隊嘅馬列斯更加有兩個入球貢獻，「藍月亮」氣勢依然強勁。

藍月亮近4主場狂轟18球

喺歇冬前，曼城最後1場聯賽作客同修咸頓踢成1比1，聯賽12連勝走勢被終止，今仗梗係希望重響勝鼓，尤其歐聯淘汰賽將於今個月中展開，球隊當然要趁依家全力搶分，進一步鞏固領先優勢。「藍月亮」近4仗主場賽事狂轟18球，值得留意入波來自9位球員，意味全隊每個位置都有入球能力，今場必令賓福特防不勝防。

賓福特目前排聯賽第14位，雖然同降班區仍有8分距離，不過依家佢哋正經歷下滑走勢，上仗英足盃作客1比4慘敗愛華頓腳下，近5場賽事全部輸晒。賓福特防守的確疲弱，但踢法一貫勇悍，面對任何對手仍然會主動進攻，造就大量入球騷；佢哋對上6場比賽有4場總入球達4球或以上，今仗面對如狼似虎嘅曼城，隨時又係一場大屠殺，一於要入球大。