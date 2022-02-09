跳繩世錦賽網上形式爭逐　何柱霆獲第6

由於疫情關係2021世界跳繩錦標賽今屆採用網上比賽形式，香港的Red Bull運動員何柱霆(Timothy Ho)最終總成績第6，在30秒速度繩項目，更以個人最佳成績的105下取得第4名。

參賽選手在去年8月中呈交比賽影片，賽會於上周製作成直播網上節目公布比賽成績。Timothy在30秒速度繩項目，以個人最佳成績的105下取得第4名，至於3分鐘速度繩則以527下得第4名，花式賽則以第9名完成，總成績位列第6名。由於賽會在計算個人總成績上，花式賽成績佔較高比重，所以，另一港隊代表劉盼晞以花式賽第5名、30秒速度繩第8名(102下)、3分鐘速度繩第3名(528下)獲得總成績第2名。總成績冠軍由中國的段中飛獲得，季軍為日本的竹村貫Takemura Kan。香港的另一位代表張柏鴻在花式賽獲得冠軍。

這次世界賽是拍片形式，選手可以無限次拍攝，最後呈上最佳成績的一段影片，比賽壓力比實體比賽小。不過，何柱霆因為傷患影響，顧及日後職業生涯，因此未有作過多的嘗試。賽會收集各參賽者的比賽片段後，在上周製作了網上直播節目，何柱霆亦有在電腦旁觀看。他表示：「由於賽會同時播放各選手的速度繩片段，仿如大家同時比賽，直至比賽結果揭曉，所以心情也十分緊張。」對於比賽成績何柱霆並不滿意。他表示：「由於賽前扭傷足踝，影響發揮，所以在拍攝3分鐘速度繩及花式賽時未能做出最佳表現，幸而在30秒賽事仍能平了自己的個人最佳紀錄，希望休息過後可以走更遠的路。」