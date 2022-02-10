熱刺遭遇「黑色3分鐘」　由贏變輸

周四(10日)凌晨英超出現戲劇性賽果，熱刺主場兩度領先之下，卻喺比賽後段遭遇「黑色3分鐘」，突然崩潰迅速連失2球，加上補時入波被判無效，最終被修咸頓反勝3比2，爆出5.1倍客W。干地接手執教熱刺以來，首次連續2場英超輸波，爭入前4位希望大受打擊。

熱刺今仗上半場18分鐘，靠修咸頓中堅碧拿歷克擺烏龍，先開紀錄。不過5分鐘後，修咸頓就由布查射入扳平1比1。換邊後中段，孫興民接應盧卡斯莫拉右路傳中，射成2比1為熱刺再度領先，以為勝利在望。

點知踏入79分鐘，戰局出現大逆轉，修咸頓中場禾特普斯右路大腳斬入禁區，由穆罕默艾爾尤諾斯頂入扳平，3分鐘後，禾特普斯再喺同一位置傳波，今次換由查阿當斯頂入，反超前3比2，修咸頓呢2個入球如出一轍，估唔到同樣可以收死熱刺防線。

踢到補時3分鐘，熱刺原本有機會扳平，貝雲積近門射入，但被吹越位，慘食詐胡，其實貝雲積當時似平排，難怪網民話「體毛越位」又出現。

熱刺輸波之後排第7位，落後第4位韋斯咸4分，雖然熱刺踢少韋斯咸3場，但前面仲有阿仙奴、曼聯，想爭入前4位奪取下屆歐聯入場券，並唔容易。