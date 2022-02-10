盧卡古破5場入球荒　車路士殺入世冠盃決賽

周四(10日)凌晨世冠盃4強，車路士前鋒盧卡古終於打破5場入球荒，上半場一箭定江山，協助球隊以1比0擊敗希拉爾，晉身決賽。車路士將於周日(13日)凌晨同南美自由盃盟主彭美拉斯爭奪冠軍寶座，由於兩隊從未捧過呢項錦標，無論邊隊奪冠，都會創造歷史。

雖然車路士主帥杜曹因為日前確診新冠肺炎，未能親自領軍，但呢支上屆歐聯冠軍實力遠勝沙特阿拉伯球隊希拉爾，上半場創造多次攻勢，佐真奴、薛耶治、馬高斯阿朗素、盧卡古先後起腳，盧卡古仲錯失1次近門入波機會，幸好呢位比利時國腳喺32分鐘把握對手解圍唔到，近門射成1比0，亦係佢自1月初英足盃對車士打菲特之後，首次入波。

車路士下半場仍然控制大局，可惜夏維斯射門中柱，加上薛耶治、美臣蒙特、艾斯派古達等人嘅攻門都無功而還，車仔維持贏1比0完場，繼2012年之後，第2次打入世冠盃決賽，當年車仔喺決賽不敵哥連泰斯，今屆決賽又遇上巴西球隊彭美拉斯，就睇下車路士能否一嘗冠軍滋味。