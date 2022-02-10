古天奴復活！包辦3入波維拉激和列斯聯

菲臘比古天奴1月以借用身份回歸英超後，表現全面翻生！周四(10日)凌晨英超阿士東維拉主場迎戰列斯聯，古天奴個人交出1個入波同2次助攻，雖然維拉最終激戰下被逼和3比3，但呢位巴西國腳嘅精彩表現，勢必說服領隊謝拉特用重金將佢買斷。

列斯聯早段反客為主，丹尼爾占士9分鐘就禁區內起腳先開紀錄，但之後就係古天奴Show Time，佢30分鐘中路妙射死角追平，並喺38分鐘開始6分鐘內，連續交出2次致命直線助攻畀積及藍斯入波，令維拉領先到3比1。不過列斯聯並冇放棄，完半場前丹尼爾占士近門撞入追番2比3，迪亞高洛蘭迪63分鐘建功為列斯聯追和3比3完場。

古天奴由巴塞隆拿外借維拉後，3場聯賽就有2入波同2助攻，維拉領隊謝拉特賽後表示：「古天奴非常優秀，佢依家感覺上好開心，我哋為佢提供比賽嘅舞台，古天奴嘅視野同洞察力非常出色，如果你唔鍾意睇佢比賽就不如唔好睇波。」維拉今次借用合約入面，包含3,300萬鎊買斷條款，如果古天奴可以Keep住個狀態，維拉買斷佢機會好大。