堅持四周半跳失敗　羽生結弦梗頸四贏盡掌聲

日本「花滑王子」羽生結弦今日（11日）在北京冬奧花式滑冰自由滑，挑戰史無前例的空中旋轉四周半跳失敗，總分283.21分，排「梗頸四」。其宿敵、美國華裔選手陳巍以332.60分，摘下生涯首面奧運金牌。

兩屆奧運冠軍羽生結弦周二（8日）在花滑短節目，因踩到冰洞，第一跳失誤，結果只得95.15分，排名第8。反觀其宿敵陳巍表現出色，以刷新世界紀錄的113.97分暫列榜首。由於雙方差距頗大，羽生三連霸難度增加。

羽生今日排第17個登場，一來已嘗試四周半跳，惟失誤摔倒，第二跳四周跳，又再摔倒，後續表現平穩。一套《天與地》最終獲得188.06分，總分283.21分，得「梗頸四」。值得一提的是，羽生走出冰場前，特意摸了一下冰面，外界揣測27歲的他，可能是向奧運舞台道別。

事實上，從未有人在比賽中完成四周半跳，羽生去年底全日賽曾挑戰一次，因周數不足失敗。他明知這套動作難度極高，甚至可能受傷，阻礙奧運三連霸夢，仍堅持嘗試，是要突破自己：「我的人生一路走來，只要下定決心挑戰的事情，沒有堅持不到最後的。」雖然最終無緣獎牌，仍贏盡世人掌聲。

至於3屆世界冠軍陳巍壓軸登場，一曲《火箭人》近乎完美，完成多個高難度的四周跳，最終獲得218.63分，總分332.60分，一掃平昌冬奧失利的陰霾，摘下生涯首面奧運金牌。而羽生的兩個日本隊友鍵山優真和宇野昌磨，以總分310.05分和293分，分奪亞、季。