阿仙奴2022開唔開到齋　就睇今晚對狼隊

周五(11日)凌晨英超快車有場爭前4關鍵戰，狼隊主場硬撼阿仙奴。「6哥」阿仙奴踏入2022年後5戰未贏過，前線表現跌Watt乃主因，狼隊防守一向固若金湯，今遇爭前4勁旅一定穩打穩紮，2.5球入球細乃不二之選。(Now 622周五凌晨3時45分直播)

阿仙奴來到2022年好似撞邪咁，自今年首仗反輸畀曼城1比2，就開始行衰運，之後4仗只得2和2負，包括喺英聯盃及英足盃，接連被利物浦及英冠仔諾定咸森林踢出局，上仗聯賽又同般尼互交白卷，呢4仗竟然1球都入唔到，全開2球或以下，狀態下滑。

兵工廠前線死晒火

阿仙奴於早前冬窗「有出冇入」，包括送走失寵射手奧巴美揚，又未能簽入具分量前鋒，箭頭拿卡錫迪主要做串連，把握力差為人詬病，單計聯賽今季只入3球，而小將加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、伊美路維等集體失靈，難怪前線熄晒火。

啱啱喺英足盃出局嘅狼隊，向來守強於攻，雖然21仗聯賽入得19粒，但僅失16球，係英超失波第2少球隊，僅次於榜首曼城，佢哋面對攻力超強嘅曼城同利物浦，都係輸0比1，更喺主場成功守和車仔0比0，要攻破呢道銅牆鐵壁絕非易事。查實阿仙奴與狼隊，落後「4哥」韋斯咸4分及6分，但同樣打少3仗，呢場爭前4嘅「6分波」必穩陣行先，入球細不容錯過。

直播表

周四4:45pm 澳職 中岸水手 Vs FC麥克阿瑟

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周五1:00am 意盃 阿特蘭大 Vs 費倫天拿

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周五3:45am 英超 利物浦 Vs 李斯特城

Now 621、611

周五3:45am 英超 狼隊 Vs 阿仙奴

Now 622

周五4:00am 法足盃 南特 Vs 巴斯蒂亞

Now 639

周五8:30am 巴省聯 哥連泰斯 Vs 米拉索

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