港超聯　職業球員停操逾月　港腳：已摧毁夠了吧

新冠疫情施虐下，各體育場地和處所因社交距離措施而關閉，令今次港超聯「停操停賽」狀態超過1個月，不少港超球員則透過社交平台吐苦水，其中效力傑志的港隊球員唐建文，就於個人社交平台上發聲：「還要再等多少時間，我們還有多少時間可等。」他嘆言職業足球不是鬧着玩，並認為比起一刀切令港超停擺，或應該有更佳對策。

現年37歲的唐建文，早前於社交平台上載為香港代表隊出戰的相片，同時發文感嘆足球員生涯短暫，直言球事停擺，對球員和球隊影響極大：「足球員生涯好短暫，我們每日都努力訓練，追求更進一步。如今足球行業停下來，要再追回狀態，對我們每一位球員、每一支球隊都非常困難。」傑志將會出戰今屆「亞冠盃」賽事，這位「藍鳥」老臣子亦擔心球隊戰力會進一步令被對手拋離：「相反亞洲各國密鑼緊鼓加緊備戰，各地聯賽亦將開鑼，稍後在亞冠盃交手時人家如日中天，我們則全停下來。有人說疫情當前，還想踢波？但我們以足球為職業，可不是鬧著玩。」

他續稱近季港超聯面對多次停擺，已造成多支球隊退出，以及一眾職業員失業：「已經摧毁夠了吧。」上季香港以賽會制形式舉行「亞協盃」分組賽，「唐文」認為當局吸取過去教訓之後，理應有更佳對策應付疫情挑戰：「隔離泡泡，試過，無事；外隊來港比賽，試過，無事。到今次要一刀切完全暫停我們在球場上的時間。應該可以有更好的對策吧？」

此外，一班效力東方龍獅球員，包括米基爾、馬高斯和亞歷斯祖等人，亦於個人社交平台上表達不滿，其中梁冠聰就質疑道：「當職業欖球隊對上數星期可以在沒有任何泡泡或隔離措施下如常訓練，但職業足球員全部停止。」

足總主席貝鈞奇早前接受傳媒訪問時表示，因政府忙於抗疫，足總向民政局爭取「攞場」無門，港超聯無望下周四（17日）前復操，是次停擺已經累積造成21場港超賽事延期，其中包括聯賽、「菁英盃」及「足總盃」賽事。另外據了解，原定周四（10日）進行的董事局會議取消，本地足球預料仍需經歷一段寒冬。