【港講J.League】霸者之決！日本超級盃周六開打

作為日職聯球季的序幕戰，日本超級盃經已舉行至第29屆，今屆賽事將由上季日職聯冠軍川崎前鋒及天皇盃冠軍浦和紅鑽進行對碰，兩軍將在本周六於橫濱國際綜合競技場上演「霸者之對決」。（有線電視601／661周六下午12時15分直播）

日本超級盃早在1994年舉辦首屆賽事，亦即是日職聯成立後翌年進行，當屆冠軍由日職聯元年冠軍川崎讀賣（現日乙球隊東京綠茵前身）奪得。過去28屆賽事裡面，鹿島鹿角合共6次奪得寶座成為超級盃成績最佳球會，而浦和紅鑽、廣島三箭及東京綠茵則各取4次冠軍緊隨其後。

今屆交戰雙方對日本超級盃並不陌生，除了上述浦和紅鑽曾4度奪冠外，近年冒起、逐漸成為日職聯班霸級球會的川崎前鋒亦曾3度參賽，當中在2019及2021年奪冠，換言之今仗將是川崎前鋒的衛冕戰。值得一提，2019年的日本超級盃正正是由川崎前鋒與浦和紅鑽爭奪，當時川崎前鋒成功首度奪標，因此今屆賽事對於浦和紅鑽來說甚有復仇意味。

事實上，浦和紅鑽近年與川崎前鋒交手均處於下風，在近9次正式比賽交手，浦和紅鑽竟然一場不勝只錄得4次和局。該數據亦正正反映近年川崎前鋒在日職聯的超強霸氣，一眾傳統勁旅只能望其項背。

雖然川崎前鋒近年均有放走年青新星如田中碧、三笘薫、旗手怜央等到歐洲搵食，但球隊在日職聯依然保持強勢，監督鬼木達可說是居功至偉。休季期間球隊雖然有旗手怜央轉投些路迪，但他們隨即成功從北海道札幌岡薩多撬得泰國頭號球星猜拿迪普桑格辛（猜拿帖）加盟，填補進攻中場位置的空缺。

上季日職聯最佳球員兼得點王李安度達美奧則對新隊友大派高帽，認為猜拿帖速度、技術兼備，絕對有能力為球隊帶來正面貢獻。除了上述兩員，川崎前鋒亦有小林悠、谷口彰悟、家長昭博等主力繼續留效，實力無損。

浦和紅鑽得到西班牙籍監督列卡度洛迪古斯執教後，成功一洗近年頹風，上季勇奪天皇盃冠軍之餘，日職聯亦排第六位，乃近三季最佳排名。休季期間浦和紅鑽繼續進行年輕化政策，槙野智章、興梠慎三、宇賀神友彌、西大伍一眾老將通通被送走，令球隊變得更有活力。另外，曾經代表瑞典大國腳上陣、剛由布拉格斯巴達加盟的翼鋒大衛卡爾臣則是浦和紅鑽在休季期間最矚目引援，他將披上10號球衣上陣，表現將備受注目。

春季集訓過後，曾經帶領德島漩渦奪得日乙冠軍的列卡度洛迪古斯表示對大換血的效果充滿信心，現時最重要的工作就是為球隊盡快做好磨合工作，新球季更希望盡攬各項錦標。

從上述所見兩軍皆有值得球迷留意的引援變動，日職聯球迷大可從周六的比賽作出檢視。除了有線電視會為賽事進行直播，日職聯賽會屆時亦會於日職聯官方Youtube頻道進行直播，並提供英語旁述，各位日職聯球迷記得留意。