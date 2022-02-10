沙拿歸隊Ready再搏殺　紅軍攻城大鬥法

今晚英超有利物浦同阿仙奴睇，邪神講吓紅軍主場迎戰李斯特城。利物浦攻力冠英超，上個月喺穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼缺陣下仍保持高入球數字，如今沙拿已歸隊，攻力更有保證，李斯特城踢法開放，近4場就有3場開5球或以上，中位數3.5球入球大靠得住。（Now 621及611周五凌晨3時45分直播）

利物浦22戰攻入58球冠絕英超，沙拿及文尼角逐非國盃而缺陣一個月，但紅軍鋒力不減，近兩仗聯賽合共攻入6球，隨住非國盃結束，沙拿已經先歸隊。雖然行程緊密，但佢似乎好快已經「回氣」，喺尋日嘅紅軍操練已經見到呢位埃及球星嘅身影。利物浦領隊高普就透露，話好大機會今場就即時用佢：「沙拿歸隊之後，我同佢傾過計，佢當然有啲失落，但對未來賽事非常期待。」高普仲引述沙拿︰「我已經Ready！」

事實上，高普就算唔出齊「埃及文明」，紅軍喺冬季轉會窗期間已簽入路爾斯戴亞斯，令攻擊陣容勁上加勁，上周英足盃仲有哈維艾利洛復出即刻入波，利物浦堪稱「周身刀、張張利」，全部都可置對方於死地。

李斯特城中咗「社區盾魔咒」，上周英足盃第4圈，更大敗於諾定咸森林腳下，雖然聯賽頻頻失分，但佢哋仍然位居中游，主要因為佢哋踢法主動，盡量爭取入波，經常搶到分。

小注要埋4.5球大盤

「狐狸」成日同對手鬥攻而出現入球騷，近4場就有3場開5球或以上，聖誕檔期作客曼城一役，更出現3比6的瘋狂比數，而英聯盃到訪晏菲路，亦同紅軍踢成3比3；雖然占美華迪仍養傷，但占士麥迪臣同達卡等球員進攻意欲旺盛，無懼紅軍強大鋒線，預計戰況可觀，3.5球入球大放心捧場，鍾意扒冷嘅朋友，可以小注4.5球入球大。