劉錫輝2022第一擊首戰勒芒　挑戰杜拜賽道

香港車手劉錫輝（Edgar）即將會在本周末於杜拜賽道（Dubai Autodrome），出戰2022亞洲勒芒系列賽（Asian Le Mans Series）的首兩回合賽事。這位現年30歲的車手，將會代表全場唯一一隊中國車隊 YC Panda Racing，駕駛66號奧迪R8 LMS GT3 Evo II 戰車，並會與兩位隊友分別來自馬來西亞的Douglas Khoo及加拿大的Bashar Mardini聯手出戰。這次將會是Edgar首次到杜拜參賽，亦同時會是他於2022年賽季的首場比賽。

劉錫輝將會在2022亞洲勒芒系列賽的首兩回合比賽中，出戰 GT (AM) 組別。這名港將將會在杜拜賽道竭盡所能，藉此冀能再進一步，實現出戰法國利曼24小時耐力賽的夢想。Edgar今次亦將會首度駕駛奧迪 R8 LMS GT3 Evo II 版本賽車出戰，這款早已被公認戰鬥力非凡的賽車將成為Edgar爭勝的最強利器。劉錫輝期望在這兩回合分別各長4小時的比賽中有所發揮，爭取佳績。

劉錫輝最為著名的，來自他是從模擬賽車比賽開始他的賽車路，自虛擬世界取得成功後，他在2012年首度走進現實賽道參加比賽。他在2014年從日產GT學院中畢業，開始在世界各地參賽，當中包括著名賽事如：澳門東望洋大賽、亞洲利曼系列賽衝刺盃、以及「利曼之路」比賽等。從2018年起，Edgar開始轉戰美國房車錦標賽（USTCC），並在共有4個級別的賽事當中成功稱霸其中3個級別。2021年，他成功打進SCCA美國運動賽車俱樂部的全國決賽，於標誌性的印弟安納波里斯賽道上取得第5名。

2022亞洲勒芒系列賽 第一、二回合日程

第一回合 - 2月12日（星期六）杜拜賽道

第二回合 - 2月13日（星期日）杜拜賽道