喬治娜紀錄片拍多季　將有C朗「回家」橋段

「C朗嫂」喬治娜喺著名影視評台Netflix播放嘅紀錄片《我是喬治娜》最近大受歡迎。據英國傳媒報道，佢同製片商已簽訂合同準備開拍第二部！內容會包括上年C朗回歸曼聯嘅經過，同佢哋即將出世嘅「龍鳳胎」！

C朗老婆喬治娜同Netflix合作拍攝嘅人物紀錄片《我是喬治娜》，講述佢當初點樣由一位平平無奇嘅女Sales，畀C朗睇中再「飛上枝頭變鳳凰」，成為世界屈指可數嘅億萬貴婦，C朗更加喺片段入面講出愛的宣言：「我1,000%會娶喬治娜為妻！」呢套紀錄片最近風靡全球，令世人了解呢位世界頂級球星背後嘅女人。

據英國傳媒報道，喬治娜同Netflix上星期簽訂咗價值幾百萬英鎊嘅合同，準備為紀錄片開拍第二季。知情人士透露，故事嘅主軸係C朗同喬治娜喺英國開展嘅新生活，亦包括佢哋兩個即將喺4月出世嘅「龍鳳胎」，以及C朗去年由祖雲達斯重返曼聯嘅經過。而喬治娜亦想透過影片，向全世界進一步展示佢真實嘅一面，同C朗對佢嘅愛同支持點樣改變佢嘅人生。