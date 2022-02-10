韋斯咸攬虐貓暴徒蘇馬　贊助商齊割席　

法國中堅葛特蘇馬早前虐貓影片流出，即時受到各界聲討，不過韋斯咸就對佢「從輕發落」，罰2個星期人工兼送去上愛護動物課程，上場聯賽繼續重用佢正選上陣，領隊莫耶斯仲話「場外還場外」，唔少人都覺得韋斯咸包庇葛特蘇馬，多間贊助商都決定同葛特蘇馬及韋斯咸割席，令莫耶斯受到好大壓力。

影片曝光後，葛特蘇馬上場對屈福特正選踢足90分鐘，但全場不斷被球迷狂噓，當佢被對手前鋒撞倒後，大批球迷就高呼：「呢個就係你隻貓嘅感受！」據報韋斯咸周一(14日)凌晨作客李斯特城，葛特蘇馬仍然喺大軍名單之內，韋斯咸似乎無意回應外界重罰葛特蘇馬嘅要求。

據英國《每日郵報》報道，adidas已率先同葛特蘇馬解除每年10萬鎊嘅贊助合約，保險公司Vitality亦暫停對韋斯咸每年50萬鎊嘅贊助，另外兩個贊助商Experience Kissimmee同Yield App就表示會審視對韋斯咸嘅贊助合約，Umbro同Heineken都有譴責葛特蘇馬行為，但未有透露會唔會影響贊助合作。