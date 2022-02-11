馬天尼利5秒食2黃離奇被逐　阿仙奴險勝

周五(11日)凌晨英超上演「爭4大戰」，阿仙奴作客10人應戰下以1比0險勝狼隊，今場球證嘅執法再成焦點，阿仙奴前鋒加比爾馬天尼利喺下半場5秒內連續2次犯規，被球證「打孖」出示黃牌，2黃變1紅直接被逐離場。

阿仙奴歇冬後首場比賽，上半場同狼隊踢成均勢，25分鐘拿卡錫迪門前混戰當中，快狼隊門將一步將個波踢橫，由中堅加比爾馬加希斯門前射入。兩隊之後互有攻守，踢到69分鐘出現爭議性一幕，加比爾馬天尼利先係用手阻礙對手快開界外球，但球證奧利華畀得益令比賽繼續，5秒後加比爾馬天尼利再喺禁區頂撞跌捷昆奴，結果奧利華吹停後出示「連環黃牌」，將呢位巴西小將趕走。

「兵工廠」10人應戰下全軍退守，面對狼隊排山倒海進攻都力保不失，最終10人應戰下保住1比0勝果。今場係阿仙奴今年第1場勝仗，贏波後有39分力壓踢多場嘅曼聯升上第5位，狼隊輸波後就以34分繼續排喺第8位。

阿仙奴領隊阿迪達賽後對紅牌表示不滿：「我喺英超18年來，第1次見到咁嘅情況，或者球例上係可以咁做，但球證真係要非常樂意出紅牌意先至會發生。」有前球證表示，如果奧利華認為加比爾馬天尼利第1下阻對手掟界外球係犯規，由於賽事處於死球狀態，球證唔可以畀得益，比賽重開後奧利華就冇權再補罰黃牌。