祖達變全能戰士！利物浦2蛋贈李城力追榜首

利物浦爭逐英超冠軍仲有希望！「紅軍」周五(11日)凌晨憑迪亞高祖達梅開二度，主場以2比0輕取李斯特城，依家落後榜首曼城9分但係少踢1場，仍然保持爭標希望。利物浦依家人腳鼎盛，新加盟嘅路爾斯戴亞斯首度擔正演出對辦，加上迪亞高祖達昇華做「全能戰士」，利物浦絕對有資格後來居上！

利物浦今場有穆罕默德沙拿踢完非國盃歸隊先做後備，沙迪奧文尼就獲准休息，新加盟嘅哥倫比亞翼鋒路爾斯戴亞斯就首度正選上陣，「紅軍」火力依然旺盛。34分鐘利物浦角球攻勢，華基爾雲迪積克頭槌被擋出，迪亞高祖達門前「執雞」先開紀錄。

「紅軍」今場佔壓倒性優勢，全場有23次射門12次命中，而李斯特城只有1次中龍埋門，若非卡斯柏舒米高屢救險球，利物浦可以贏得更加輕鬆，去到完場前3分鐘，迪亞高祖達禁區內快射入網，帶領利物浦贏2比0完場。

迪亞高祖達今季已有12個聯賽入球，喺英超射手榜排第2位，僅次於隊友穆罕默德沙拿(16球)，呢位葡萄牙前鋒今季入球當中，5球係用左腳射入、4球用右腳、3球來自頭槌，係英超唯一一個左右腳同頭槌都有「3+」入波嘅全能戰力，環顧歐洲5大聯賽，亦只有羅拔利雲度夫斯基、柏德列舒希克同恩莫比尼做得到。

對於爭標形勢，利物浦領隊高普賽後表示：「我唔肯定曼城依家感覺到利物浦嘅氣息，但係就算追唔到曼城，我哋都要盡力贏晒每一場比賽，着上利物浦嘅波衫就係要贏波，而且唔好話追趕曼城，我哋都畀後面嘅球隊追緊。」