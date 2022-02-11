祖高域亮相杜拜今季首戰　卻面臨失落兩大賽

網壇「一哥」祖高域下周一(14日)將於杜拜出戰今年第一擊，然而他若堅持不接種新冠疫苗，卻會面臨錯失兩個大賽，將對其世界排名將造成影響。

祖高域上月因無打針入境澳洲，最終被驅逐出境無緣衞冕澳網，這位塞爾維亞球星的堅持令他遲遲未能開始今季賽事，而他下星期終於可以在杜拜亮相，皆因當地沒有疫苗限制，然而接住的本年首個ATP1000的印第安韋爾斯及4月的蒙地卡羅大師賽即使他已報名參賽，但同樣會面對澳網的問題。

蒙地卡羅大師賽賽事總監Zeljko Franulovic坦言：「我們很歡迎他來到參賽，但需要附合法國政府的健康規定。此刻，我們知道他暫未接種疫苗。」蒙地卡羅大師賽於2020年因疫情而取消，而去年則以閉門形式進行，這是今年泥地賽季展開的首個大型賽事。

ATP會長Andrea Gaudenzi 也期望祖高域能夠在比賽亮相:「我知道他計劃在杜拜比賽，這是個好消息。我們希望他開心及健康，我們亦希望所有好手都可以在比賽中亮相，當中包括蒙地卡羅。」他更透露瑞士天王費達拿有機會復出。

至於下月在加州上演的印第安韋爾斯亦讓這位五屆盟主遇上同一難題，據美國入境條例，非美國居民入境需要完成接種疫苗，否則要持有力的健康理由報告作申請。印第安韋爾斯公開賽於3月7至20日舉行，剛贏得澳網男女子冠軍的拿度及芭蒂已肯定角逐。

祖高域早前會見塞爾維亞總統武契奇，並透露於7至10日內會為「澳網風波」有解說，然而隨着多個地方需要完成打針才能入境，他若繼續堅持拒絕接種的話，將錯失多項賽事，直接失去排名積分。