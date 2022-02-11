車禍重創鬥心不滅　活士咆哮回歸！

虎年高球壇最大期待，莫過於名副其實的「老虎」活士（Tiger Woods）何時復出？因車禍而靜養一段時間的他，去年12月於PNC高球賽偕愛兒Charlie並肩作戰，很多虎迷都相信是46歲的活士為重出江湖而小試牛刀。有外媒分析指出，以往高球名將經歷車禍重創後，能再攀高峰的經典事例確實存在，活士大可借鑑賀根（Ben Hogan）的勵志式大翻身故事，在虎年「Roar」一聲咆哮回歸！

常言道，運動員能否成功大致可分為生理及心理兩部分。心理上，經歷過人生頂峰（15個大滿貫錦標）亦曾經滄海桑田（性成癮醜聞及致命車禍），究竟活士還有心戀戰嗎？答案是「有」的，他直言希望重返球場比賽，只是那個營營役役的全職球員高壓模式，已不再是他的選項。作為多年全球最高身價運動明星的他，有絕對自主權去揀喜歡的比賽——隨心所欲地作賽。另邊廂，最誠實的身體容許他再戰嗎？儘管去年2月的車禍導致他腳骨折斷，身受重創，然而經過復康治療後，他在去年12月份PNC錦標賽取得亞軍，「童話式」的表現證明了一個事實：老虎還能拚！

美國名宿賀根於1949年發生嚴重車禍，外界一度以為他將難以再戰江湖，事關意外導致他的盆骨、肋骨、鎖骨均被撞致斷裂，其後更因血栓而幾乎喪命。但奇迹地，賀根在意外後一年極速痊愈，憑着驚人意志展開高球生涯下半場，復出後第1年錄得9賽3勝，當中包括捧走1950年的美國公開賽冠軍，以這項大滿貫證明自己「滿血回歸」。

心態決定高度，再一次由賀根身上得到佐證。他在1953年攀上另一高峰，連奪美國高球大師賽、英國公開賽及美國公開賽三個大滿貫，即使曾跌落谷底，他活生生地說明了一個鐵一般的事實，努力、毅力及才華，是能引領一位高球手重返世界之巔！而這三樣特質，正正是活士所擁有的。

幾許風雨與歷練，活士對一切「考驗」視為人生必經階段，他早前公開表示自己仍心繫賽事英雄地，有復出的計劃：「一年之中能出席數個比賽，就像賀根先生一樣，這是我的願望。他能做得這樣好，我沒理由不能做到，而我已準備就緒。」

活士復出，只是時間遲早的問題。雖然外界期待他能在今年4月的美國高球大師賽亮相，不過他卻明言7月的英國公開賽，才是回歸賽場的最佳時機。

英國公開賽今年迎來第150周年，活士曾在此大滿貫3度封王，適逢今年賽事將假聖安德魯舉行，這兒稱得上是「老虎」的福地，「我很鍾情聖安德魯這片草地，毫不置疑，它是全世界我最愛的球場。」活士說：「我仍十分懷念在這兒品嚐的冠軍晚餐呢！」

假若活士真的在英國公開賽復出，將有機會與美籍日裔新星森川高連正面交鋒，森川去年首次參賽便豪奪這項大滿貫冠軍。此外，亦有輿論揣測活士會先在一些表演賽亮相，以逐步提升狀態，包括3月份的灣丘高球賽也可能是他的選項，大家敬請拭目以待。