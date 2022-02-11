新兵有料到！祖記意盃闖4強鬥費倫

周五（11日）意盃8強戰，祖雲達斯靠保羅戴巴拿上半場先拔頭籌，同魯安查斯蘇迪自擺烏龍，以2比1擊敗薩斯索羅成功晉級，4強戰將會面對費倫天拿，屆時新加盟祖雲達斯嘅杜辛華荷域，將有機會倒戈鬥舊主。

衞冕意盃嘅祖記，今場除咗有保羅戴巴拿壓陣之外，前線繼續派出鋒線新兵杜辛華荷域攻堅。戴上隊長臂章嘅保羅戴巴拿，開賽3分鐘就為祖記打開紀錄。薩斯索羅24分鐘作出回應，咸特查奧爾殺入禁區射入死角，幫助球隊半場前追平。

祖記換邊後換入艾華路莫拉達等球員加強攻力，攻勢浪接浪，但球隊多次門前失機。戰至88分鐘，杜辛華荷域挺身而出，佢左路邊線攞到個波，擺脫對方守將沿底線殺入禁區起腳，皮球省到薩斯索羅守將魯安查斯蘇迪入網，雖然入球計咗後者擺烏龍，但祖記新7號嘅功勞不可抹煞，最終「老婦人」成功過關。

祖記殺入4強，將會面對8強以3比2淘汰阿特蘭大嘅費倫天拿。喺「紫百合」打響名堂嘅杜辛華荷域，計埋地標戰斬獲處子入球，呢位塞爾維亞射手加盟祖記後兩場都有貢獻，作用立竿見影，睇嚟今次冇入錯貨，4強戰如果可以為球隊上陣倒戈，將會成為話題之戰。