美國滑雪傳奇退役　俄花滑天才藥檢肥佬

美國傳奇韋特(Shaun White)今日（11日）在北京冬奧單板滑雪U型場地技巧決賽中，接連做出轉體1440，雖然落地失手，以85分得「梗頸四」，但照樣獲得世人掌聲，皆因這是他的最後一戰。

35歲的韋特曾在2006、10、18年冬奧贏得金牌，也是擁有最多世界極限運動會金牌的運動員，在參加北京冬奧前，他已預告這是他的最後一戰。而隨著這個「梗頸四」，他正式告別滑雪生涯。

他回到終點時，特意除下頭盔和眼罩，向現場觀眾揮手；接受訪問時，更流下不捨的眼淚：「我今天想拿更好成績的，但我滿意了，也很自豪，這就是我的人生。」他感謝家人和演員女友Nina Dobrev：「謝謝你們，等不及再見了。」

另外，日前為俄羅斯奧委會贏得女子花滑團體賽金牌的華莉娃，證實在去年12月的藥檢中「肥佬」。

這位15歲少女在去年12月25日提交藥檢樣本，續在2月8中的檢測中發現禁藥成份。華莉娃按例自動被禁賽，但她翌日提出上訴，獲撤銷停賽令，可以繼續參加冬奧，令國際奧委會（IOC）不滿。IOC今日決定，向國際體育仲裁法庭提出上訴，據悉後者將召開緊急聆訊，目標是在下周二（15日）的花滑個人賽前有裁決，決定華莉娃有沒有資格出賽。