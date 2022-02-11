超級碗開戰！博彩金額預計達76億破紀錄

美式足球超級碗（Super Bowl）決賽周日（13日）在洛杉磯上演，由辛辛那提孟加拉虎對有主場之利的洛杉磯公羊，即使疫情令全球經濟萎縮，但對這個全球最搵錢的體育盛事絕無影響，廣告費再創紀錄，而外媒指由於多個地區放寛了博彩規例，估計這場決賽的全美投注額達破紀錄的76億美元。(NOW 680周一早上7時直播）

據美媒指一個調查統計顯示今年的決賽投注額可有高達76.1億美元，將是打破以往的紀錄，比起往年平均增多了33億美元。此外，跟據美國博彩總會的年度統計預計，周日的決賽預期有破紀錄的3100萬博彩金頭是透過網上或個人投注，比起去年高達35％。

至於一向「癲價」的超級碗廣告仍然創下新高，多間公司為30秒的廣告700萬美元，而比賽最平的門票5300美元，目前在二手市場已炒至1萬美元，24人的廂房門票則超過90萬美元，相當瘋癲。

不過，比賽可能受到影響，加拿大貨車司機反疫苗強制令的示威活動蔓延到美國多個地方，據外媒報道指美國國土安全部向全國執法部門發出公告，指已收到消息顥示貨車司機計劃未來幾日在美國主要城市發起示威行動，估計由加州開始前往首都華盛頓。