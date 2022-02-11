葛特蘇馬人工曝光　引起隊友不滿

法國中堅葛特蘇馬早前因虐貓，被球隊韋斯咸罰款2星期人工（即25萬鎊），然而罰款早前曝光後，多名隊友卻不滿其12.5萬鎊周薪太高，紛紛要求加人工，「鎚仔幫」今次恐怕「有排煩」！

今次罰款曝光後，葛特蘇馬的12.5萬鎊周薪，一躍成為全隊人工最高的球員，而最近才續下新約的首席射手米查利安東尼奧，以及烏克蘭球星耶莫蘭高亦只有10萬鎊周薪，至於迪格蘭賴斯、湯馬士蘇錫克等主力甚至還要更低，難怪一眾隊友如此不滿。

目前正受各界聲討的葛特蘇馬，上仗對屈福特正選上陣受到大量球迷抗議，不過米查利安東尼奧亦有替這名隊友「護航」：「我不會寬恕蘇馬所做的事情，但之前有些犯下種族歧視的球員，在禁賽8場後還繼續踢足球， 蘇馬這次是否被他們做的更糟糕呢？」

葛特蘇馬今季以約3000萬鎊由車路士加盟韋斯咸，隨即成為球隊後防主力，各項賽事為球隊披甲16場。據報目前多間贊助商，包括adidas已與他解除合約，相信今次虐貓風波，對這名27歲中堅的職業生涯會有很大影響。