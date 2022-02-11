朱定文短道速滑無緣出線　武大靖輕鬆奪首名

香港短道速滑代表朱定文今日（11日）在北京冬奧男子500米力爭出線，可惜面對中國強敵武大靖，起跑失手，早早被拋離，最終以44秒857排小組第3，完成奧運首秀。

朱定文4年前因傷錯過平昌冬奧，今晚終於迎來奧運「處子秀」。雖然抽到下籤，同組有中國金牌大熱武大靖、意大利混合團體銀牌得主Pietro Sighel，及荷蘭的Dylan Hoogerwerf，又在最外檔的第4線起步，但他賽前已表明，無論面對任何對手，都不會動搖爭取出線的決心。

初賽每組前2名出線，港將在第8組登場，似乎太過緊張搶跑，重新起步後，亂了節奏，早早已被拋離，Dylan Hoogerwerf其後失誤撞向場邊，變成武大靖和Pietro Sighel之爭。前者由頭帶到尾，以40秒230輕鬆取得小組首名晉級，總成績同樣排行第一。至於朱定文做出44秒857，排小組第3，無緣出線。

他賽後表示，起跑亂了節奏，難以加速，導致被拋離，但認為奧運經驗寶貴：「最大得著是和武大靖一起起跑，世界第一就在我的左邊！雖然沒突破PB，也沒發揮好最好表現，也算滿意。」他感謝背後團隊和市民支持：「一個沒冰雪的城市，拿到冬奧門票很難得，沒團隊的幫助不會有今天。希望冬奧運，市民繼續支持我們，以後有更多港將參加冬奧。」