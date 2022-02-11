愛斯賓奴主力射手讚武磊：同佢踢波好開心

西班牙本土射手魯爾杜馬斯，今季喺西甲射手榜高踞前列，表現令人關注。呢位愛斯賓奴主力前鋒，喜愛將自己名字嘅首個英文字母「R.D.T」，印喺球衣背部，做法非常特別，近日他就於訪問中透露點解會有咁嘅諗法，仲不忘分享自己對隊友武磊嘅睇法。

今季西甲征途已經過半，射手榜爭奪仍然激烈，除了皇馬射手賓施馬高踞榜首之外，愛斯賓奴當家射手魯爾杜馬斯亦繼續保持近季好腳風，成為呢支加泰隆尼亞球隊嘅搶分功臣，魯爾杜馬斯仲憑住出色表現，早前首次入選西班牙國家隊做「大國腳」。

比起唔少球員將自己名字完整印喺波衫上，魯爾杜馬斯每次落場，波衫背部都會只會印上「R.D.T」，對此佢解釋道：「呢個係我同個人健身教練一齊諗出嚟，佢話如果我印曬自己全名，就一定唔會買我件波衫，相反印『RDT』，佢就會有興趣買，結果我接納咗佢嘅意見。」

愛斯賓奴陣中，仲有位中國隊友武磊在陣，魯爾杜馬斯亦講到自己對佢嘅睇法： 「武磊係一位好醒目嘅球員，考慮到佢以前踢波嘅地方，同西班牙踢法有啲唔同，加上言語上嘅隔閡，對佢嚟講肯定唔容易；但武磊已經適應到西班牙足球。」魯爾杜馬斯仲話自己同武磊合作得好愉快：「武磊喺場上嘅走動係好特別，可以入波同助攻，好開心可以同佢一起踢波。」