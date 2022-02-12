盧卡古神秘訊息　疑再向杜曹開火

英超勁旅車路士周日(13日)凌晨將喺世冠盃決賽大戰彭美拉斯，不過賽前就出現內亂風波，主力射手盧卡古喺社交網發出神秘訊息，指出「勉強冇幸福」，疑似再向領隊杜曹開火。盧卡古上年底曾公開批評杜曹嘅戰術唔啱佢踢，今次雖然冇「指名道姓」，但球迷都心知肚明盧卡古嘅意思。

世冠盃決賽前夕，盧卡古周六(12日)突然喺snapchat留言：「如果你係都要夾硬嚟，最終都係唔會合適」。畫面立即被網民截圖瘋傳，再被英國媒體大事報道，由於盧卡古上年12月接受意大利《天空體育》訪問，已經投訴過杜曹嘅戰術唔啱佢心水，而杜曹亦曾公開訓示盧卡古要作出犧牲融入球隊踢法，因此外界估計盧卡古今次留言，矛頭係指向杜曹。

車路士喺世冠盃4強，憑住盧卡古一箭定江山贏希拉爾殺入決賽，但呢個入波係佢近1個月唯一入波，今季入球數字比起佢上季喺國際米蘭大幅下跌。盧卡古上次訪問後曾被車路士短暫雪藏，最後仲要公開道歉，但今次佢就冇講明所指嘅人係邊個，相信可以逃過球會處分。