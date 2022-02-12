脫魔重生！馬迪爾助攻幫西維爾贏波

周六(12日)凌晨西甲，西維爾主場以2比0擊敗艾爾切，上月底被曼聯外借去西維爾嘅安東尼馬迪爾，大踢爭氣波，唔止頻頻喺邊路策動攻勢，更加一改懶散作風，勤力逼搶對手，並取得登陸西甲後首次助攻。呢位法國國腳被換離場時，獲得球迷起立鼓掌致敬，由過往遭紅魔鬼球迷唾棄嘅過街老鼠，搖身一變為西維爾英雄人物。

西維爾早前作客奧沙辛拿，安東尼馬迪爾首次上陣就擔正，佢今場繼續以正選披甲，迎來第1次主場比賽，呢位26歲翼鋒喺西維爾球迷面前，使出渾身解數，多次利用個人技術喺左路突破，搞到對手被逼頻頻以犯規阻止佢推進。

最難得係安東尼馬迪爾一改「漫步球場」作風，喺前場都主動逼搶，甚至曾經跑返角球旗位置攔截對手，踢法瞻前顧後，盡顯大將之風。

西維爾今場踢到70分鐘，由艾真度高美斯射入，打開紀錄，5分鐘後，安東尼馬迪爾殺落左路底線，送出一記恰到好處嘅傳中，令到隊友拉菲爾美亞可以企定定頂入成2比0。

安東尼馬迪爾喺82分鐘被換離場時，觀眾席球迷紛紛起立，向佢鼓掌致敬，獲得英雄式待遇，同昔日喺曼聯鬱鬱不得志，簡直有天壤之別。

事實上，近年有唔少「脫魔者」可以喺新球會重生，包括上年夏天被曼聯出售去列斯聯嘅丹尼爾占士，佢上場英超對阿士東維拉，個人梅開二度，逼和對手3比3。呢位威爾斯國腳今季英超已有4球進帳，創出職業生涯單季英超入球新高，安東尼馬迪爾第2次為西維爾上陣就有助攻，未來表現令人期待。