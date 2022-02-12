曼城強勢作客諾域治　想炒幾多球先

英超1哥曼城再度出擊，將3周日(13日)凌晨強勢作客諾域治。「藍月亮」近期火力十足，無鋒陣踢法更已爐火純青，入球點極多令對手難以防範。諾域治係全英超失波最多球隊，而且為護級唔能夠坐以待斃，藉主場之利會嘗試進攻，預料戰情開放，3.5球入球大相當穩陣。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

諾域治近況佳唔怕鬥攻

曼城歇冬後保持勇態，英足盃4比1大破富咸後，上場聯賽再以2比0輕取賓福特，菲爾科頓及奇雲迪布尼等球員出任「假9」嘅無鋒陣效果極佳，加上馬列斯、根度簡甚至後衞史東斯頻有斬獲，個個球員都識入波，令對手防不勝防。「藍月亮」對住實力較弱球隊從來唔腳軟，首循環就曾經大炒諾域治5比0，兩隊近3次交鋒總入球亦全開5球或以上，充滿火花。

諾域治目前排聯賽尾3，不過佢哋近4仗錄得3勝1和，走勢唔錯，早前喺英足盃淘汰狼隊後，周中聯賽又以1比1打和水晶宮，球員信心全面提升，為求盡快逃離降班區，主場出擊當然希望「偷到雞」，未必會刻意死守，實行同曼城鬥搶，有利入球騷上演。

直播表

周六1:50pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 阿德萊德聯

無綫myTV SUPER

周六4:45pm 澳職 FC悉尼 Vs 西部聯

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英超 曼聯 Vs 修咸頓

Now 621、611

周六8:30pm 英冠 哈特斯菲爾德 Vs 錫菲聯

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 卡迪斯 Vs 切爾達

Now 632

周六10:00pm 意甲 拉素 Vs 博洛尼亞

Now 638

周六10:30pm 德甲 波琴 Vs 拜仁慕尼黑

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 列斯聯

Now 621

周六11:00pm 英超 賓福特 Vs 水晶宮

Now 622

周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 白禮頓

Now 623

周六11:00pm 英冠 雷丁 Vs 高雲地利

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 皇家馬德里

Viu TV 96、Now 632

周日凌晨零時 法甲 蒙彼利埃 Vs 里爾

Now 639

周日0:30am 世冠盃 車路士 Vs 彭美拉斯

YouTube

周日1:00am 意甲 拿玻里 Vs 國際米蘭

Now 638

周日1:30am 英超 諾域治 Vs 曼城

Now 621、611

周日3:45am 意甲 拖連奴 Vs 威尼斯

Now 638

周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 基達菲

Now 632

周日4:00am 法甲 里昂 Vs 尼斯

Now 639

周日7:30am 智甲 智利大學 Vs 安圖法加斯達

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