把握力曳主場都冇計　曼聯入唔入到波呀

周六(12日)晚英超早場上演曼聯主場迎戰修咸頓，「紅魔鬼」上場作客排包尾嘅般尼，竟然和波失分，中前場球員把握力差問題再次浮現，加上C朗腳風唔順，預料甚難攻陷「聖人」防線，以曼聯近4場主場總入球全開2球或以下嘅走勢，2.5球入球細絕對追得過。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

曼聯近況認真麻麻，早前喺英足盃主場鬥英冠球隊米杜士堡，踢足120分鐘都只能同對手打和1比1，最後更喺互射12碼階段落敗出局。去到上場英超作客榜尾般尼，即使全場錄得22次射門，但僅入得一球，再次和波痛失兩分，令球迷相當失望。

除咗進攻效率低，近期曼聯似乎行緊衰運，中楣、中柱、射失12碼、食詐胡、球證誤判……瓣瓣都齊，學前輩黃興桂話齋「好運緊要過好波」，冇運嘅話，你幾好波都冇用。

曼聯成績同C朗都有莫大關係，呢位葡萄牙巨星已經連續5場食白果，錄得個人近12年最長入球荒，加上不時傳出球員不滿看守領隊蘭歷克嘅戰術及言行，球隊更衣室氣氛點會好，喺將帥不和陰霾下，目前不宜對曼聯存有厚望。

修咸頓遇強有驚喜

修咸頓陷入地獄賽程，過去兩場英超先後對傳統「Big 6」曼城及熱刺，不過佢哋反而踢出驚喜，先同榜首曼城踢成1比1，終止對方聯賽連勝走勢，上場作客熱刺兩度落後下，反勝3比2更加打起士氣，今仗作客奧脫福唔係冇得踢。

「聖人」喺之前英足盃亦踢到加時淘汰高雲地利，士氣高昂有力同曼聯周旋，加上「紅魔鬼」主場經常踢得綁手綁腳，近4場主場全開細，2.5球入球細抵玩。