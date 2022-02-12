鋼架雪車德國包辦金銀牌　閆文港奪銅

北京冬奧今日(12日)踏入第9天，共產生12面金牌。美國隊在單板滑雪障礙追逐混合團體中，憑兩名「老將」鮑加拿及積及比莉絲冒着大雪表現出色，勇摘金牌。而男子速滑500米決賽，中國的高亭宇以34秒32的破奧運紀錄成績奪金。另外，三大滑行運動項目之一的鋼架雪車，昨日晚上進行了男子單人決戰，結果德國包辦了冠亞軍，而中國則由閆文港爭得此項的首面銅牌。

鋼架雪車在延慶賽區的國家雪橇雪車中心舉行，按賽例，每位選手兩天的賽程中，完成4次滑行，由於鋼架雪車的速度極高，所以每次滑行的計時精確度要到小數後兩個位，並以4次滑行的總時間排名，用時最少者獲得冠軍。德國好手歌非亞以4分01秒01奪金，其同胞珍克則以4分01秒67獲銀，兩者的時間僅相差0.66秒。德國暫以7面金牌領先獎牌榜首位。

至於中國代閆文港發揮不俗，比亞軍落後0.1秒，以4分01秒77收穫一面銅牌，這是中國在冬奧鋼架雪車歷來的第一面獎牌，而閆文港年輕時練習田徑，至18歲才開始轉項接觸鋼架雪車，憑着過人的爆發力及技術，得以站上頒獎台。

值得一提的是，入圍鋼架雪車男子單人賽決賽的烏克蘭選手靴拿斯基治雖然最後排名18，但他於完成比賽後，向電視鏡頭展示了「No War in Ukraine」(烏克蘭沒有戰爭)的標語，以表達他對俄羅斯與烏克蘭緊張局勢的關注，及他渴望和平的心願。他的舉動受到外媒報道後，國際奧委會回應這是對和平的呼喚，未打算對該選手作出任何處分。