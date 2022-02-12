亞協盃　AFC公布理文賽程　陳曉明料難如期進行

亞洲足協（AFC）近日公布「亞協盃」附加賽賽程，理文於4月19日假將軍澳運動場對220體育會。惟理文主教練陳曉明透露，賽程只屬初步性質，相信賽事如期舉行機會不大。另外據聞將出戰「亞冠盃」的傑志，有意提早出外備戰，陳指理文會待「亞協盃」賽程落實後才作決定。

職業性質的港超聯自1月5日開始，因政府收緊社交距離措施而被迫停訓停賽。惟部分球隊4月開始將要代表香港出戰亞洲賽事，觀乎亞洲各地聯賽疫情下仍如常運作，香港球隊現時停運將影響球員狀態和成績。

AFC近日在官網公布「亞協盃」賽程，其中指明理文4月19日將要在將軍澳運動場出戰「亞協盃」附加賽，對蒙古代表220體育會。惟按目前本地「封場」形勢和入境檢疫政策，香港舉辦亞洲賽事似乎並不樂觀。理文主教練陳曉明接受查詢時表示，認為賽程只屬初步性質，稍後有關人士應會向AFC表明香港的實際情況，因此賽事如期進行的機會不大。

此外有傳聞指，4月將要出戰「亞冠盃」的傑志，有意索性提前出外集訓，以提升狀態備戰。據悉，「藍鳥」所有的J組暫時僅有清萊聯一隊表明有意承辦賽事，換言之傑志或提早赴泰國備戰。至於將出戰「亞協盃」的理文，陳曉明指己隊目前狀況被動，會待賽程落實後再作決定。