世冠盃決賽　車路士要延續歐洲王者勢力

周日(13日)凌晨世冠盃上演王者戰，車路士同彭美拉斯喺阿布扎比爭冠。歐洲兵團係世冠盃大贏家，近8屆全部捧盃，當中6次法定時間內分出勝負，車路士作為歐洲代表自然唔衰得，強陣出擊下實力高彭美拉斯一班，可望延續傳統，推介主勝。(周日凌晨零時30分開賽)

世冠盃雖然經過多次改革，加入不同洲份球隊競逐，但歐洲球隊始終技高一籌。車路士喺冬窗並冇增兵，反映領隊杜曹對現有班底應付下半季賽事充滿信心。雖然4強戰佢因確診而缺陣，但只要最新檢測冇問題，車仔就會安排私人飛機等佢立即飛去同球隊會合，就算去唔成，備戰程序依然會由呢名德國主帥主導。車仔喺英超被曼城拋離太遠，下半季目標向各項盃賽進發，依家差一步就贏得世盃冠，當然會精銳盡出。

彭美拉斯進攻單調

巴甲球隊彭美拉斯上場以2比0淘汰艾阿里，表現其實一般，攻勢太過集中於杜度及拉菲爾維加身上，車仔只要限制兩人活動範圍，彭美拉斯嘅威脅力肯定大減，加上近8屆世冠盃決賽歐洲兵團全部捧盃，當中6次喺法定時間贏波，一於熱捧車路士主勝封王。