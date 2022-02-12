葡超激戰40人開片5人領紅　比比又做主角

周六（12日）葡超打吡爆發激戰，講嘅唔止係雙方踢成2比2嘅激烈戰況，仲有末段因比比疑被對方踢中頭，而引起嘅兩軍職球員40人大混戰，就連執波仔都加入戰團。最終擾攘近5分鐘，球證共向雙方出示4張紅牌，連帶士砵亭一人下半場兩黃一紅，今場共出現5張紅牌，而作為惹火尤物嘅比比當然走唔甩！

波圖對士砵亭嘅葡超打吡一向會踢得火花四濺，周六（12日）嗰場當然不乏火藥味。作客嘅士砵亭上半場憑保連奴同紐奴山度士各入一球領先，波圖嘅法比奧韋拉回敬一球追成1比2。易邊後士砵亭守衞高亞迪斯兩黃一紅被逐，主隊乘打多一人優勢，踢至78分鐘憑泰利米扳平2比2。

今場補時長達9分鐘，就喺最後1分鐘，波圖守衞比比喺禁區懷疑被祖奧包連夏曬靴踢中塊面，呢位前皇馬後衞隨即瞓地大叫。當球證吹停賽事時藥引隨即燃起，雙方後備席職球員衝入球場理論，場內共40人互有動作，球證向祖奧包連夏、般奴達巴達同馬捷斯出示紅牌，混亂局面甚至惹來場邊嘅執波仔「打埋一份」。本來「逃過一劫」嘅比比後來又起火頭，同對方互有推撞，最終「申請」領紅成功，難逃被逐命運。最終擾攘近5分鐘，加上下半場高亞迪斯嗰張，球證以共5張紅牌為呢場大亂鬥畫上回號。