佘繕妡首闖世界盃16強　江旻憓倒灶一輪遊

香港男、女子重劍隊周末分途出擊，出戰世界盃索契站和巴塞隆拿站。小將佘繕妡連挫愛沙尼亞和俄羅斯劍手，勇闖16強，創下生涯最佳成績。「微笑劍后」江旻憓則不敵秘魯劍手，倒灶一輪遊。

兩站世界盃昨日（11日）展開，首兩日進行個人賽，第三日進行團體賽。世界排名第7的江旻憓免戰小組賽，直接躋身正賽；其東京奧運隊友佘繕妡過關斬將，也連續兩站闖進正賽。

20歲小將佘繕妡在64強，挑戰16號種子、愛沙尼亞劍手Irina Embrich，第二節尚落後3：6，第三節追平7：7，再以「決一劍」險勝。來到32強，面對排名246位的俄羅斯選手Anastasia Soldatova，節奏相對緩慢，首節打成1：1平手。「佘佘」逐漸拉開差距，終以15：12獲勝，生涯首度闖進世界盃16強。

而江旻憓重臨「福地」巴塞隆拿（2019年初在這裏贏下生涯第2個世界盃冠軍），卻狀態平平，面對曾在東京奧運32強交手、排名39位的秘魯劍手Maria Luisa Doig Calderon，一直陷於被動，即使從落後3：8，一度追剩1分差，最終仍以10：15落敗，「爆冷」一輪遊。

男子組方面，吳浩天是唯一躋身正賽的港將，面對排名第10的俄羅斯強敵Sergey Bida，在大部分時間領先下，被追平11：11，再在「決一劍」惜敗，64強止步，仍創下生涯最佳成績。