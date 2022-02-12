下周友賽登場　基斯甸艾歷臣：毫不擔心

基斯甸艾歷臣1月加盟英超球隊賓福特，成為冬季轉會窗其中一個令人關注嘅引援。丹麥中場幾時會為賓福特披甲上陣，同樣備受矚目，領隊法蘭克就透露最快下周一嘅閉門友賽，先至會畀呢位新兵出場。

29歲的基斯甸艾歷臣去年歐國盃期間，比賽途中因心臟問題一度於賽場昏倒不省人事，其後需要植入心臟除顫器。呢位丹麥球星過去效力國際米蘭，但因為意甲唔准球員戴心臟除顫器比賽，惟有離隊收場，其後他決定接受賓福特邀請，再次征戰英超賽場。

賓福特領隊法蘭克直言自己非常欣賞呢位球隊新兵，但此呢位前熱刺中場自去年6月之後就冇踢過比賽，法蘭克似乎都唔急於派佢出戰：「睇佢踢波簡直賞心悅目，一切對佢嚟講係好自然，但對水晶宮一戰佢唔會喺大軍名單中，佢只係嚟咗一個禮拜唔洗咁急。」 他補充道：「嚟緊周一會有場友賽，到時佢會落場踢，咁樣會係正確嘅做法。」

基斯甸艾歷臣就表示自己對重返賽場毫無畏懼：「呢個時刻好快就到，對此我心身都感到興奮，腎上腺素都升緊；（對重返賽場）我唔會有任何擔心，如果我對醫生、對自己個心、對我嘅心臟除顫器冇信心，我都唔會選擇行返入球場，我重返賽場係百分百安全。」