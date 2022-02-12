C朗陷6場入球荒　曼聯不「聖」再失分

周六晚（12日）英超頭場，曼聯表現虎頭蛇尾，喺主場被「聖人」修咸頓逼和1:1，近3仗不勝，王牌C朗更加6場食白果，主帥蘭歷克嘅逼搶打法再受質疑。

今仗係紅牛系教頭對決，修咸頓主帥夏辛侯迪當年執教RB萊比錫嗰陣，蘭歷克就係呢支德甲勁旅嘅技術總監，大家都崇尚逼搶打法，因此一開波兩軍都快上快落。先有曼聯翼鋒查頓辛祖妙傳C朗，呢位王牌仲推過「聖人」門將費沙科士打，但佢起射被羅曼佩拉特及時護到空門，其後客軍前鋒查阿當斯近門失機，紅魔立即轉守為攻，辛祖推到窄位射門被費沙科士打救出。去到21分鐘，拉舒福特快放右路橫傳，辛祖門前撞入先開紀錄，完半場前C朗妙傳保羅普巴破網，可惜C朗本身已越位，食咗鋪詐胡。

易邊後修咸頓加強壓迫，下半場開波僅3分鐘即收效，穆罕默艾爾尤諾斯直線交畀空晒查阿當斯扳平，「聖人」得勢不饒人，布查拉到拉唔跌，於禁區外放冷箭，好彩曼聯門神迪基亞飛身撲出。其後曼聯攞番主動，但C朗同達洛治嘅連環施射，都過唔到上晒身嘅費沙科士打，最終各一言和。

曼聯繼英足盃出局同上仗聯賽打和般尼後，今仗又贏唔到，而且連續6仗先入波下，只係贏得2場咁大把，喺蘭帥麾下往往上半場特別生猛，但去到下半場因體能下降而走晒樣，似乎佢仲未諗到計點解決。