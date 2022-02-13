盧卡古連續2場入波！車路士勇奪世冠盃

周日(13日)凌晨世冠盃決賽，英超勁旅車路士戰至加時，以2比1擊敗巴西球隊彭美拉斯，首次獲得呢項大賽冠軍，彌補10年前決賽輸波嘅遺憾。車路士前鋒盧卡古今屆2場賽事都有波入，踢出身價波，以行動證明自己並冇同領隊杜曹不和。

比賽前夕，盧卡古喺社交網發出神秘訊息，指出「勉強冇幸福」，疑似再向領隊杜曹開火，佢上年底曾公開批評杜曹嘅戰術唔啱佢踢，令人懷疑車仔再次爆發將帥不和。

盧卡古並冇受傳聞影響，踢到55分鐘接應赫臣奧杜爾左路傳中，頂入打開紀錄，呢位比利時國腳繼4強為車仔一箭定江山後，今場又入波。

不過9分鐘之後，車路士中堅堤亞高施華禁區內犯手球，被球證吹罰12碼，拉菲爾維加主射入網，為彭美拉斯扳平，法定時間90分鐘打和1比1，需要加時決勝負。

戰至加時末段，輪到彭美拉斯後衞盧恩泰斯拿禁區內犯手球，被判罰12碼，車路士由夏維斯主射入網，奠定2比1勝局。盧恩泰斯拿唔止犯下大錯，更於加時補時領紅牌被逐，成為彭美拉斯輸波大罪人。

車路士2012年世冠盃決賽不敵哥連泰斯，相隔10年贏番另一支巴西球隊彭美拉斯，終於一圓世冠盃冠軍夢。

車路士奪冠功臣，除咗連續2場入波嘅盧卡古之外，夏維斯亦功不可沒，呢位德國國腳成為自2011年美斯之後，首位連接喺歐聯決賽及世冠盃決賽射入致勝1球嘅球員。

賽後夏維斯透露自己只係車仔「劊子手」第3人選，主射時非常緊張：「老實講，我真係好緊張，因為我只係主射12碼嘅第3人選，多謝隊友信任，射入非常開心。」車仔首席「劊子手」佐真奴並冇上陣，加上當時盧卡古已經被換離場，就造夏維斯創出同美斯一樣嘅紀錄。

領隊杜曹上年1月執教車路士之後，已經協助球隊奪得歐聯、歐超盃及世冠盃，佢揚言永不停步，要繼續奪冠。

另外，車仔中場尼高路簡迪成為繼亨利、碧基、柏度洛迪古斯之外，史上第4位集齊英超、歐聯、世界盃及世冠盃冠軍嘅球員。