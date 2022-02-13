史達寧帽子戲法　英超入波追平杜奧巴

周日(13日)凌晨英超，榜首曼城繼續發威，作客大勝諾域治4比0，史達寧成為主角，佢踏入2022年後首次建功，打破5場入球荒，並上演「帽子戲法」轟入3球。呢位27歲英格蘭國腳喺英超累積入104球，追平車路士名宿杜奧巴嘅英超入球數字。

史達寧近期狀態不斷提升，上仗英超博到12碼，協助曼城擊敗賓福特，今仗自己數胡，佢喺31分鐘射入靚波，為「藍月亮」打開紀錄。

下半場初段，菲爾科頓把握門前混戰射成2比0，值得一提，菲爾科頓今季有7場比賽入波，曼城贏咗6場，可以話係球隊福星。

跟住又輪到史達寧表演，包括近門頂入，以及補時主射12碼，被門將安格斯根恩撲出後，自己補射入網，職業生涯第5次喺英超上演「帽子戲法」。

史達寧今場入3球之後，喺英超上陣331場，累積入104球，同杜奧巴睇齊，但呢位科特迪瓦「魔獸」只係用咗254場，至於英超史上入波最多嘅球員係舒利亞，達到260球。

過去一段時間，曾經傳出曼城有意出售史達寧，但以佢近期嘅神勇表現，會方有可能會改變主意同呢位翼鋒續約，史達寧亦更有本錢要求一份高薪合約。