拜仁慕尼黑意外慘敗　喪爆250倍波膽

周六(12日)晚德甲爆出大冷門，榜首拜仁慕尼黑作客2比4不敵波琴，爆出13倍主W及250倍波膽，非常誇張。德甲賽會近日提出有意改制，減少一支球隊獨大嘅局面，拜仁喺呢個敏感時候突然大敗，莫非故意「讓賽」，避免被打壓？

「一哥」拜仁慕尼黑對住賽前排第11位嘅波琴，備受一面倒睇好，客W熱到僅1.1倍。開賽9分鐘，拜仁亦由羅拔利雲度夫斯基打開紀錄，以為順風順水又贏1場，點知戰局出現大逆轉，波琴由14至44分鐘，分別憑安維艾迪積 約根盧卡地亞、基斯甸甘保亞、賀特文入波，上半場反超前4比1。

拜仁慕尼黑雖然喺75分鐘再由羅拔利雲度夫斯基建功，追至2比4，但都係無法挽回敗局，近18年首次輸畀波琴，近5場聯賽輸2場，狀態有所回落。

值得一提，德國足球聯盟行政總裁霍芬早前表示，有意喺德甲加設季後賽爭標：「如果有季後賽對賽事有幫助，我哋就會開始有關討論。」

拜仁已經連奪9季德甲冠軍，而且往往以拋離姿態奪冠，令唔少球迷覺得德甲欠缺競爭性，比較乏味，所以有輿論認為應該增設季後賽爭標，減少一支球隊獨大嘅局面。

拜仁行政總裁簡尼亦唔介意改變賽制：「如果有4強、決賽爭標制度，對球迷來講，一定會覺得更刺激，所以會探索呢方面發展，我哋對任何新建議都持開放態度。」