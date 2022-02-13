【有片】C朗又發脾氣 竟然向隊友吐口水

曼聯喺周六(12日)晚英超主場被修咸頓逼和1比1，連續3場比賽不勝，球星C朗已經連續6場冇波入，創下近12年最長球會賽事入球荒。呢位葡萄牙國腳完場後，黑面吐口水，不慎吐向隊友艾蘭加背部，實在冇品兼核突，特別係現時新冠肺炎疫情嚴重，C朗隨便喺球場吐口水，有播毒危險，難怪大量網民要求英足總處罰C朗。

呢幕發生喺球證吹完場時，兩隊球員都準備步入更衣室，C朗行行下突然吐口水，完全唔理前面有人，一大篤口水吐向艾蘭加背部接近頸部位置，出現「水花四濺」，相信艾蘭加應該感覺到，但呢位小將敢怒不敢言。

網民都替艾蘭加不值，有人話：「我相信英足總官員一定睇到C朗向艾蘭加吐口水，必須作出處罰。」其他人亦議論紛紛：「我有冇眼花呀，C朗向隊友吐口水？」、「因為曼聯踢得差，所以佢咁做？C朗必須作出解釋。」、「唔係呀嘛，希望係攝影機角度問題啦。」

無論C朗今次係有心亦或無意，都冇理由隨地吐口水，因為疫情之下有播毒風險，更何況比賽已經結束，行入更衣室再吐都未遲，曼聯失分，C朗仲輸埋形象。