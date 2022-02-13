大雪作賽難度增　17歲翁厚全大迴轉初賽止步

北京冬奧周日（13日）於延慶國家高山滑雪中心舉行男子高山滑雪大迴轉賽事，全場最年輕的17歲香港代表翁厚全在大雪下奮戰，惜早段失誤，未能完成，周三（16日)將會轉戰迴轉賽。

香港在今屆冬奧派岀歷來最多3名運動員，金和曉和朱定文先後在高山滑雪和短道速滑初賽止步，而最後登場的17歲小將翁厚全周日出戰男子高山大迴轉。

受北京大雪影響，能見度相當低，原定今早10時在張家口賽區舉行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽需改期，而延慶舉行的男子高山大迴轉雖如期進行，但大雪中作賽難度大增，要扭過全部旗門完成賽事，對選手來說是一大考驗。賽前揚言以前50為目標的翁厚全排第62岀場，可惜他在早段失誤，成為多達33名未能完賽的選手之一，未能晉級次圈賽事。

翁厚全賽後失望地表示，雪地情況惡劣影響發揮: 「今日情況和昨天訓練有很大分別，冰雪太滑導致雪屐甩掉。惡劣環境下比賽確實有一點緊張，因為之前未試過在這種雪地上比賽，但可以參加冬奧都覺得很興奮。」翁厚全將於16日出戰迴轉賽，力爭晉級，他表示，「這幾天會專注訓練，分散一下緊張心情。」