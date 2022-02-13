巴利復出做黑腳　錯失3次機會累皇馬失分

周六(12日)深夜西甲，榜首皇家馬德里作客僅同維拉利爾打和0比0，缺陣半年嘅皇馬翼鋒加里夫巴利今仗復出，並以正選上陣，但卻錯失3次入波好機會，成為「黑腳」。由於賓施馬有傷在身，可能缺陣周三(16日)凌晨歐聯16強首回合作客巴黎聖日耳門，教練安察洛堤隨時又要焗用巴利擔正，皇馬爭勝形勢唔樂觀。

維拉利爾今場幾乎先開紀錄，可惜前鋒哥爾尼維特射門中柱彈出。其後皇馬反擊，卡斯米路長傳，加里夫巴利單刀殺入禁區起腳，被門將魯利出迎封出。

換邊之後，加里夫巴利再有2次入波黃金機會，先係右路扣入中路，用招牌左腳射門，但被門將魯利單手擋到，再中楣彈出。跟住近門起腳，被魯利拍到後，皮球慢溜尾袋，但被維拉利爾球員護空門解圍，注定皇馬入唔到波，「銀河艦隊」和波之後，領先第2位西維爾4分。

賽後皇馬教練安察洛堤仍然力撐加里夫巴利：「佢踢得唔錯，我要求佢後上攻門，佢下半場有機會入波，可惜欠些少運氣。」至於下場歐聯對巴黎聖日耳門，加里夫巴利會唔會再擔正，安察洛堤就唔多肯定：「必須睇下賓施馬情況先，巴利亦有機會正選上陣。」

另外，今場係安察洛堤第100場西甲領軍，佢兩度執教皇馬，合共率領球隊踢100場西甲，取得73勝，以皇馬歷任教練首100場西甲成績計算，安察洛堤排第2位，僅次於摩連奴嘅76勝。