加泰打吡戰！巴塞如虎添翼捧客勝

周一凌晨(14日)西甲尾場上演「加泰打吡戰」，由愛斯賓奴主場火併死敵巴塞隆拿。巴塞於冬窗簽入艾達馬查奧爾等新兵後，攻力大增，而且近年碰頭食住愛斯賓奴，可乘勢再下一城，客勝好路。(Now 632及611周一凌晨4時直播)

愛斯賓奴愈踢愈沉

巴塞主帥沙維於冬窗接連簽入費倫托利斯、艾達馬查奧爾及奧巴美揚，連同老將丹尼爾以自由身回巢，明顯想以老帶新。巴塞上仗聯賽主場以4:2反勝馬體會，4次中龍埋門全部轉化為入球，效率其高，費倫托利斯與艾達馬查奧爾均貢獻助攻，協助加維及朗奴阿拿奧祖各入1球，丹尼爾更入波兼助攻，立竿見影，雖然這名巴西右閘領紅牌要停賽，但這場勝仗極具說服力，無論是進攻及信心都有顯著提升。

相反愛斯賓奴愈踢愈沉，踏入2022年後各項賽事近6仗，法定時間只得2和4負未贏過，共失13球。何況雙方近5次聯賽交手，巴塞取得4勝1和，明顯格食格，寧買當頭起，客勝不容錯過。

直播表

周日2:45pm 澳職 中岸水手 Vs 珀斯光輝

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周日3:45pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs FC麥克阿瑟

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周日7:30pm 意甲 AC米蘭 Vs 森多利亞

Now 638

周日8:00pm 法甲 摩納哥 Vs 羅連安特

Now 639

周日8:00pm 英甲 錫周三 Vs 洛達咸

有線661、601台

周日9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 華倫西亞

Now 632

周日10:00pm 英超 般尼 Vs 利物浦

Now 621

周日10:00pm 英超 熱刺 Vs 狼隊

Now 622

周日10:00pm 英超 紐卡素 Vs 阿士東維拉

Now 623

周日10:00pm 意甲 維羅納 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日10:00pm 法甲 克萊蒙特 Vs 聖伊天

Now 639

周日10:30pm 德甲 柏林聯 Vs 多蒙特

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:15pm 西甲 利雲特 Vs 貝迪斯

Now 632

周一0:05am 法甲 朗斯 Vs 波爾多

Now 639

周一0:30am 英超 李斯特城 Vs 韋斯咸

Now 621

周一1:00am 意甲 薩斯索羅 Vs 羅馬

Now 638

周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs CF格蘭納達

Now 632

周一3:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 祖雲達斯

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周一3:45am 法甲 梅斯 Vs 馬賽

Now 639

周一4:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611