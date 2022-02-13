華莉娃禁藥案明日裁決　爆料記者受死亡威脅

俄羅斯15歲花滑小天后華莉娃捲入禁藥風波，繼續成為冬奧焦點，體育仲裁法庭將於周日晚上進行聽證會，周一（14日）將會決定這位滑冰天才能否可以繼續在個人賽出戰，然而被爆出這宗禁藥新聞的記者，則成為全俄公敵，甚至遭到死亡威脅。

由於關乎華莉娃可否競逐周二（15日）舉行的花滑個人項目，體育仲裁法庭發表聲明在周日（13日）晚上在北京召開聽證會，將以閉門形式進行，預計需時4至5小時，由三位法官主持，其中美國的Jeffrey Benz是當年有份參與處理網壇天后舒拉寶娃的禁藥案，其餘二人則來自意大利及斯洛文尼亞，估計仲裁法庭於翌日下午會公布裁決結果。

率先爆出這宗新聞的《inside the games》記者Duncan Mackay及Michael Pavitt成為了俄羅斯的公敵，二人不斷在社交平台體到指責及侮辱，甚至有不少是死亡威脅，據英國《衞報》報道指，有人對Duncan說：「當你在茶中發現一些新物質時，你就會好興奮了。」更有消息指他們被俄羅斯媒體包圍，其中一位俄媒稱:「我們俄羅斯記者就可以把你撕成碎片。」

國際奧委會(IOC)發言人亞當斯對此呼籲各方面要保持冷靜，「我們是可以理解，各方都有不同的意見，但如果變為暴力威脅是不可接受，希望每個人都保持冷靜，尊重彼此的奧林匹克價值觀。」

至於華莉娃繼續在教練的指道下保持練習，但在練習途中一度情緒激動落淚；而這位冰壇美少女於上周一（7日）寫下新一頁，成為首位在奧運會上完成四周跳的女子選手，並為俄羅斯奧委會贏得女子花滑團體賽金牌 ，而賽後這位15歲少女被爆出在去年12月25日提交藥檢樣本中，驗出有治心絞痛的禁藥曲美他嗪，續在2月8中的檢測中發現禁藥成份。華莉娃按例自動被禁賽，但她翌日提出上訴，獲撤銷停賽令，可以繼續參加冬奧，令國際奧委會（IOC）不滿。IOC今日決定，向國際體育仲裁法庭提出上訴，據悉後者將召開緊急聆訊，目標是在下周二（15日）的花滑個人賽前有裁決，決定華莉娃有沒有資格出賽。