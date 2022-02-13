史高斯睇好「聖人」領隊教曼聯

曼聯看守領隊蘭歷克今夏將會轉任球隊顧問一職，屆時邊個接手「紅魔」教鞭 ，繼續成為熱話。近日曾經同蘭歷克喺RB萊比錫合作過嘅修咸頓領隊夏辛侯迪，就被曼聯名宿史高斯點名，視為「紅魔」下任主帥嘅合適人選。

蘭歷克2016年出任RB萊比錫體育總監期間，曾經搵嚟夏辛侯迪做球隊主帥，呢段合作關係近日喺英國電視節目中再被提起，而有份出席節目嘅曼聯名宿史高斯，都出到聲認為「聖人」領隊可以勝任曼聯主帥一職：「睇過佢兩個（蘭歷克同夏辛侯迪）嘅訪問，可以見到兩人都好熟對方；我唔認為呢樣嘢（夏辛侯迪接手紅魔）會係一件壞事。」

史高斯仲話自己一直都好欣賞呢位德國教頭：「雖然修咸頓球員實力唔係最勁，但佢有辦法令球隊踢出合適同富觀賞性嘅足球，教得好好。」繼上月1比1賽和榜首球隊曼城，令對手12連勝走勢斷纜之後，早前修咸頓喺領隊夏辛侯迪帶領下，亦試過以3比2擊敗熱刺，仲啱啱以1比1逼和曼聯，執教功架有返咁上下，「紅魔」有搵德國教練過檔，絕對唔容易。