李斯特城又失分　被炒大熱羅渣士曼市買屋

周一(14日)凌晨英超壓軸戲，近況低迷嘅李斯特城喺補時階段失守，主場慘被韋斯咸逼和2比2，連續5場比賽未逢勝果。李斯特城主帥羅渣士最近成為英超「下個被炒領隊」大熱門，再次失分後帥位岌岌可危，不過呢位名帥一直係曼聯新帥主要目標，據報佢近日更喺曼市買新屋，似乎係將會執教曼聯嘅最大線索！

李斯特城月初英足盃被英冠嘅諾定咸森林大炒出局後，羅渣士已被博彩公司列為被炒大熱，之後對聯賽利物浦再吞2蛋，今仗主場對韋斯咸10分鐘就被查洛保雲攻陷，雖然主隊憑泰利文斯完半場前嘅12碼，加上列卡度彭利拿57分鐘建功一度反超前，但補時1分鐘又被奇治戴臣接應角球頂入，「臨尾香」被逼和。

完場後李斯特城主場出現一片噓聲，博彩公司威廉希爾將羅渣士列為3.5倍被炒大熱，領先次熱嘅般尼領隊戴治(7倍)，羅渣士賽後表示：「我為球員感到難過，再一次因為死球而失波，我認為球隊今場踢得好好值得贏波，但喺最後一刻失守係難以接受。」

據《萊斯特水星報》報道，一直係曼聯新帥主要獵物嘅羅渣士，近日喺位於柴郡嘅Wilmslow買入一間豪宅，呢間新屋距離奧脫福球場只有13英里，英國傳媒直指此舉係佢會加盟曼聯嘅最大訊號。消息指羅渣士女友住喺西北部，今次買屋亦係為咗方便住近啲女方家人，如果羅渣士被李斯特城炒魷，自由身將更加有利曼聯嘅斟介行動。