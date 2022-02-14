羅拔臣「着晒火」4桿破百奪冠　追平卓林普紀錄

「墨爾本機器」羅拔臣周日袋走生涯第22個錦標，他在球員錦標賽冠軍戰以10比5擊敗鶴健士，終於首奪這項冠軍，並追平「準神」卓林普的職業賽累積錦標，雙雙並列第6位。

作為2010年世界冠軍的羅拔臣，過去一直與此項賽事冠軍無緣，先後在2012及2013年的舊制躋身決賽不敵李爾及丁俊暉，屈居亞席；2019年又負於奧蘇里雲，在生涯第4次闖入這項決賽終於笑到最後，並袋走12萬5000鎊的冠軍獎金。

決賽是採用19局10勝制，即使鶴健士開局先轟出1cue90度，又在第8局打cue「破百」的137，但羅拔臣表現打到着晒火，頻頻「起迫」，全場打出9cue50+，當中包括4cue破百，最終贏10比5，繼上月在大師賽之後再贏這位老對手。

「感覺就是走上了月球一樣，我來這個比賽沒有太大期望，因為賽前要隔離了4至5天，坦白講自己不是以最佳的水準走入決賽，但這是一個重要的時光。」40歲的羅拔臣賽後對自己奪得生涯第22個錦標感到自豪，「當你贏得大師賽及冠中冠而取得了22項冠軍，令我感到自豪，希堅斯曾經講過現在桌球圈競爭更大，除了一班頂級球手，我們一班92幫包括沙比、卓林普及梅菲，還有年青的中國新星丙濤及心童，令球圈的組合更精彩。」

羅拔臣袋走球員錦標賽冠軍後，生涯累積22項錦標，與卓球普並列在排名賽冠軍榜第6位，而累積最多冠軍的仍是奧蘇里雲，他以38個冠軍排首位，次位是「桌球皇帝」亨特利（36個），而希堅斯(31個)及傳奇球星戴維斯(28)則分列第3及4位。