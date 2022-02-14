補時3紅牌1入波　巴塞驚險逼和愛斯賓奴　

周一(14日)凌晨西甲上演火爆「加泰羅尼亞打吡」，巴塞隆拿作客2比2驚險逼和愛斯賓奴，呢場「打吡戰」去到補時階段失控，一共出現3張紅牌以及巴塞隆拿嘅絕地入波，巴塞小將朗奴阿拿奧祖更做手勢諷刺愛斯賓奴即將降班，搞到教練沙維要道歉。

巴塞隆拿今場有好開始，2分鐘就由佐迪艾巴傳中畀柏迪射入，不過之後後防出現犯錯，被迪馬達同魯爾杜馬斯連番攻陷，落後1比2嘅巴塞下半場陸續換入奧巴美揚、奧士文尼迪比利同盧克迪莊反攻，補時階段出現戲劇性發展，碧基同美拿麥特「開拖」齊齊被逐，巴塞喺96分鐘再由盧克迪莊接應阿達馬查奧爾傳中頂成2比2平手，而愛斯賓奴嘅文奴摩蘭尼斯更因投訴過激食紅牌出場，最終兩隊握手言和。

補時階段嘅衝突當中，已被換出嘅巴塞中堅朗奴阿拿奧祖，向住愛斯賓奴球員做手勢挑釁，諷刺對手即將降班西乙，沙維賽後表示：「我睇唔到呢件事，但我哋要尊重對手、球證、對手嘅球迷，如果朗奴阿拿奧祖做咗唔應該做嘅事，我要向愛斯賓奴道歉。」