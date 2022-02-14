新援腳風唔順　祖雲達斯補時逼和阿特蘭大

周一（14日）意甲前列大戰，祖雲達斯作客阿特蘭大。臨完場憑丹尼路雷斯頂入扳平，以1比1賽和下半場靠馬利路夫斯基遠射一度領先嘅主隊。雖然祖記仍以46分處於第4位，但成功延續強勢，聯賽連續保持11場不敗。

自去年12月1日擊敗沙蘭力坦拿後，「斑馬軍團」保持聯賽10場不敗走勢。今場作客阿特蘭大，亦是前四爭奪戰，佢哋派出新箭頭杜辛華荷域擔正，但佢腳風麻麻，多次射門都被對方門將史樸迪路化險為夷，例如3分鐘撲走該位塞爾維亞射手嘅遠距離笠射，以及56分鐘佢嘅禁區內勁射等。

經過一輪狂轟猛炸後，阿特蘭大76分鐘趁對方唔為意，憑馬利路夫斯基一記精彩炮彈式遠射，收死祖記守門員施捷斯尼入網，主隊領先1比0。7分鐘後，夏迪保亞仲差少少為球隊再下一城，但佢嘅近門施射竟中楣彈出。呢腳攻門唔入為比賽留下伏線，果然祖雲達斯後衞丹尼路雷斯，補時2分鐘接應保羅戴巴拿嘅角球一頂破網，替球隊臨完場追成1比1平手。

雖然祖記贏唔到，但將不敗走勢延伸至11場，目前仍以46分處於積分榜第4位；而阿特蘭大就落後2分，排第5。