紐卡素逃降班區　但主力捷比亞疑受重傷

冬季轉會窗才加盟紐卡素的捷比亞，周日（13日）晚上再射入靚罰球，帶領球隊主場以1比0險勝阿士東維拉，而「喜鵲」聯賽3連勝後，暫時繼續排第17位，得以逃離降班區。不過這名31歲後衞下半場初段卻因傷被換走，完場後更被發現手持拐杖離開球場，隨時需要長抖。

上半場35分鐘紐卡素在禁區頂搏得罰球，由捷比亞勁射破網，連續兩場建下奇功，替球隊領先1比0，但易邊後僅3分鐘，他因與維拉球員一次相撞後受傷，當時他的表情已顯得相當痛苦，未待軍醫入場檢查傷勢，已即時把隊長臂章除掉，幸好紐卡素最終仍能保持勝局。

賽後這名英格蘭國腳被發現需要手持拐杖離開球場，相信傷勢不輕，而「喜鵲」領隊艾迪侯域亦對捷比亞的情況感到擔心：「他的腳被對方踩中，因而無法繼續進行比賽，現時已前往醫院接受X光檢查，祝願沒有骨折，一切順利。」31歲的捷比亞今個冬季轉會窗，由西甲馬德里體育會轉投紐卡素，隨即成為球隊主力兼隊長，假如他需要缺陣一段長時間，對力爭護級的「喜鵲」將有很大影響。