羽生結弦未言退：我很喜歡滑冰

日前失落冬奧男子花滑獎牌的日本「冰王子」羽生結弦，周一（14日）召開記者會，不是宣布退役，也不是在情人節宣布婚訊。他想說的是，他仍然熱愛滑冰，未來會繼續挑戰4周半跳，「我確信這是屬於我的跳躍」。

索契冬奧及平昌冬奧金牌得主羽生結弦，在今屆冬奧個人賽自由滑中挑戰4周半跳（Quad Axel），可惜轉數不足落地失敗，最終他得第4名，無緣「三連霸」。其4周半跳最終獲國際滑冰聯盟認證，但連日不斷有傳聞指，他將會就此退役。

周一記者會上，羽生結弦大方稱讚金牌得主陳巍表現相當出色，他對自己表現感失望，同時心存感激：「我一直為這面奧運金牌奮鬥，為此我已付出了很大努力。短節目我的表現令人失望，因為我卡在冰上，但整體而言這都是一個很好滑的冰場。」

他透露右腳扭傷比想像中嚴重，自由滑賽前要打止痛針才能落場，慶幸自己獲得各方支持，才能完成比賽。「我不知這樣說是否合適，但我在比賽前一日，練習4周半跳落地時扭傷右腳，假如是普通比賽，我肯定會退賽。我在奧運比賽的這3天，有很多人支持我，特別是當我連走路都有點痛的時候，我很感謝有很多人照顧我。」被問到為什麼一直堅持挑戰超高難度4周半跳？羽生說：「這是我9歲說過的目標。這次我是和9歲的自己一起跳，我確信這是屬於我的跳躍。」

出席記者會前，羽生結弦回到國家體育館練習，這是他冬奧失金後首次回到冰場。他坦言，其實腳傷未癒，這天忍痛練習全因熱愛滑冰：「練習時我想了很多，關於挑戰4周半跳、關於失敗、關於走過的路。我的腳確實很痛，這天練習時服了更多的止痛藥，但我很想在這裡再滑一下。這天我感覺到，自己比小時候進步了，而且我很喜歡滑冰。」

至於會否出戰第4屆奧運，他表示「目前還未清楚」，但可以肯定的是，「冰王子」還未退役，未來會繼續挑戰自己。「今後我會繼續珍惜羽生結弦最愛的花樣滑冰。」